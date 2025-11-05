Календарь на 5 ноября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

В День осведомленности о стрессе психологи напоминают: хроническое напряжение не менее опасно, чем физические болезни. Инициатива празднования такой даты зародилась еще в начале 2000-х годов, когда Всемирная организация здравоохранения включила стресс в список главных угроз здоровью современного человека. Сегодня этот день — не повод для морализаторства, а приглашение к паузе. Людей призывают не замалчивать усталость, говорить о тревожности и заботиться о себе.