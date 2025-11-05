В России началась короткая рабочая неделя

Согласно постановлению правительства России «О переносе выходных дней в 2025 году», первые два дня первой недели ноября — выходные, поскольку рабочий день с понедельника перенесли на субботу, 1 ноября. Это было сделано для непрерывного трехдневного отдыха на День народного единства.