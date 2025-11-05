Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России началась короткая рабочая неделя

В России началась короткая рабочая неделя, которая продлится всего три дня.

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Короткая рабочая неделя, которая продлится всего три дня — с 5 до 7 ноября включительно, начинается в России в среду.

Согласно постановлению правительства России «О переносе выходных дней в 2025 году», первые два дня первой недели ноября — выходные, поскольку рабочий день с понедельника перенесли на субботу, 1 ноября. Это было сделано для непрерывного трехдневного отдыха на День народного единства.

День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден федеральным законом «О внесении изменений в статью 1 федерального закона “О днях воинской славы (победных днях) России” от 29 декабря 2004 года.