В России началась короткая рабочая неделя

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Короткая рабочая неделя, которая продлится всего три дня — с 5 до 7 ноября включительно, начинается в России в среду.
Согласно постановлению правительства России «О переносе выходных дней в 2025 году», первые два дня первой недели ноября — выходные, поскольку рабочий день с понедельника перенесли на субботу, 1 ноября. Это было сделано для непрерывного трехдневного отдыха на День народного единства.
День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден федеральным законом «О внесении изменений в статью 1 федерального закона “О днях воинской славы (победных днях) России” от 29 декабря 2004 года.