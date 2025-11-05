Ричмонд
В МВД рассказали о принципах, позволяющих защититься от мошенников: на что обращать внимание

В МВД назвали три правила для защиты от мошенников.

Источник: Комсомольская правда

Россияне всё чаще становятся жертвами мошенников. Чтобы защититься от киберпреступников, необходимо помнить о трех базовых принципах. Об этих привычках рассказали в пресс-службе УБК МВД России.

Россиянам напомнили о необходимости проверки каждого поступающего сообщения. Важно, во-первых, «не действовать с ходу», говорится в материале. Необходимо контролировать ситуацию, не обращая внимания на просьбы «срочно» и «прямо сейчас». Во-вторых, важно выбрать «один канал доверия». Так в УБК МВД назвали способ для критичных действий.

«Три тревожных маркера. Срочность, эмоции, риск упустить выгоду, персональные данные. Если в сообщении есть хотя бы два — перед вами, скорее всего, фишинг или социальная инженерия», — подчеркивается в сообщении.

Сейчас аферисты выбирают жертвами и подростков. Так, злоумышленники похищают деньги, используя в качестве приманки возможности «Пушкинской карты».