В МВД рассказали о принципах, позволяющих защититься от мошенников: на что обращать внимание

Россияне всё чаще становятся жертвами мошенников. Чтобы защититься от киберпреступников, необходимо помнить о трех базовых принципах. Об этих привычках рассказали в пресс-службе УБК МВД России.
Россиянам напомнили о необходимости проверки каждого поступающего сообщения. Важно, во-первых, «не действовать с ходу», говорится в материале. Необходимо контролировать ситуацию, не обращая внимания на просьбы «срочно» и «прямо сейчас». Во-вторых, важно выбрать «один канал доверия». Так в УБК МВД назвали способ для критичных действий.
«Три тревожных маркера. Срочность, эмоции, риск упустить выгоду, персональные данные. Если в сообщении есть хотя бы два — перед вами, скорее всего, фишинг или социальная инженерия», — подчеркивается в сообщении.
Сейчас аферисты выбирают жертвами и подростков. Так, злоумышленники похищают деньги, используя в качестве приманки возможности «Пушкинской карты».