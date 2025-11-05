Названа безобидная привычка, которая приводит к раку и инфаркту

Регулярное превышение нормы потребления соли способно спровоцировать развитие ряда серьёзных заболеваний. Как сообщает издание Daily Mail, избыток натрия в организме вызывает задержку жидкости в кровотоке, что приводит к повышению артериального давления.
Это состояние, в свою очередь, значительно увеличивает риски возникновения таких опасных патологий, как инсульт, инфаркт, а также остеопороз и рак желудка. Публикация ссылается на официальные рекомендации Национальной службы здравоохранения Великобритании, согласно которым суточная норма соли для взрослого человека не должна превышать шести граммов.
Однако, как отмечает издание, результаты исследований показывают, что реальное потребление соли взрослыми в среднем на 40% выше установленного лимита и составляет около 8,4 грамма в день. В качестве альтернативы для сокращения количества соли в рационе эксперты советуют активно использовать различные специи и приправы, а также включать в приготовление блюд продукты с богатым вкусом такие как томаты, грибы и ферментированная пища.
Ранее стал известен безобидный симптом, который может быть признаком рака.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.