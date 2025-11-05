Названа безобидная привычка, которая приводит к раку и инфаркту

Однако, как отмечает издание, результаты исследований показывают, что реальное потребление соли взрослыми в среднем на 40% выше установленного лимита и составляет около 8,4 грамма в день. В качестве альтернативы для сокращения количества соли в рационе эксперты советуют активно использовать различные специи и приправы, а также включать в приготовление блюд продукты с богатым вкусом такие как томаты, грибы и ферментированная пища.