Жена Воробьёва Аида Гарифуллина высказалась о страхе одиночества

«А вы примите этот страх, перестаньте его бояться! В мире много людей, которые не встретили своего человека — и всё равно счастливы. Это называется самодостаточность. Полюбите себя! Искренне, по-настоящему. Начните ценить и оберегать себя, не растрачивайте энергию на тех, кто не ценит. Делайте то, что приносит радость, и хвалите себя каждый день. Тогда начнут происходить приятные изменения!» — ответила певица.