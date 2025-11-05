Президент Сербии отверг обвинения ЕС по поводу отношений с Россией

Президент Сербии Александр Вучич отказался оправдываться перед странами Европейского союза за отношения Белграда с Россией.
Он заявил, что не собирается менять свой подход, несмотря на сомнения некоторых членов ЕС.
— Не собираюсь оправдываться за то, что с кем-то разговариваю, считаю это глупым. Я не школьник. Я убежден, что все должны говорить друг с другом. Это полезно, — цитирует слова Вучича агентство Tanjug.
Сербский лидер подчеркнул, что Белград не вмешивался и не будет вмешиваться в украинский конфликт, назвав себя «маленьким игроком из небольшой страны», который не позволяет себе «лезть в большие дела».
21 октября Александр Вучич заявил, что Сербия не сможет существовать без поставок российского газа, поскольку страна находится в энергетическом тупике. Он отметил, что новые соединительные газопроводы с Венгрией и Северной Македонией не помогут решить одну из основных проблем — отсутствие источника топлива.
В этот же день Вучич заявил, что Европа хочет ввести «железный занавес» против РФ и не уважает нейтралитет других государств и желание проводить самостоятельную политику.