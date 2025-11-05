Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Сербии отверг обвинения ЕС по поводу отношений с Россией

Президент Сербии Александр Вучич отказался оправдываться перед странами Европейского союза за отношения Белграда с Россией.

Президент Сербии Александр Вучич отказался оправдываться перед странами Европейского союза за отношения Белграда с Россией.

Он заявил, что не собирается менять свой подход, несмотря на сомнения некоторых членов ЕС.

— Не собираюсь оправдываться за то, что с кем-то разговариваю, считаю это глупым. Я не школьник. Я убежден, что все должны говорить друг с другом. Это полезно, — цитирует слова Вучича агентство Tanjug.

Сербский лидер подчеркнул, что Белград не вмешивался и не будет вмешиваться в украинский конфликт, назвав себя «маленьким игроком из небольшой страны», который не позволяет себе «лезть в большие дела».

21 октября Александр Вучич заявил, что Сербия не сможет существовать без поставок российского газа, поскольку страна находится в энергетическом тупике. Он отметил, что новые соединительные газопроводы с Венгрией и Северной Македонией не помогут решить одну из основных проблем — отсутствие источника топлива.

В этот же день Вучич заявил, что Европа хочет ввести «железный занавес» против РФ и не уважает нейтралитет других государств и желание проводить самостоятельную политику.

Узнать больше по теме
Александр Вучич: биография президента Сербии, отказавшегося вводить санкции против РФ
С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.
Читать дальше