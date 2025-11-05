На Солнце произошла мощная солнечная вспышка класса X1.8

Ранее американские астрономы зафиксировали рекордную космическую вспышку, вызванную сверхмассивной чёрной дырой, которая превосходит по яркости десять триллионов солнц. Вспышка была обнаружена учёными Паломарской обсерватории в Калифорнии ещё в 2018 году и достигла пиковой яркости спустя три месяца после первого обнаружения. По мнению исследователей, столь мощный выброс энергии произошёл вследствие разрушения крупной звезды, которая приблизилась к чёрной дыре на критическое расстояние.