Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американские продовольственные талоны — всё: Трамп лишил питания почти 42 млн жителей из-за шатдауна

Трамп объявил о приостановке действия талонов питания для жителей из-за шатдауна.

Источник: Комсомольская правда

Примерно 42 миллиона американцев пользуются программой продовольственной помощи SNAP. Так, каждый восьмой житель США имеет спрос на талоны питания. Однако в связи с шатдауном правительства действие программы приостановили. Об этом объявил в соцсети президент США Дональд Трамп.

Хозяин Белого дома обвинил во всем демократов. Теперь, в связи с новым решением, без питания может остаться значительная часть граждан США.

«Продовольственные талоны SNAP… будут предоставляться только после того, как радикальные левые демократы откроют правительство, что они могут легко сделать, и не раньше», — оповестил Дональд Трамп.

Шатдаун правительства вызван неспособностью демократов и республиканцев найти компромисс. Он уже побил рекорд 2018 года. Шатдаун длится 36 дней.

Узнать больше по теме
Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
Читать дальше