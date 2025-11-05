Американские продовольственные талоны — всё: Трамп лишил питания почти 42 млн жителей из-за шатдауна

Примерно 42 миллиона американцев пользуются программой продовольственной помощи SNAP. Так, каждый восьмой житель США имеет спрос на талоны питания. Однако в связи с шатдауном правительства действие программы приостановили. Об этом объявил в соцсети президент США Дональд Трамп.
Хозяин Белого дома обвинил во всем демократов. Теперь, в связи с новым решением, без питания может остаться значительная часть граждан США.
«Продовольственные талоны SNAP… будут предоставляться только после того, как радикальные левые демократы откроют правительство, что они могут легко сделать, и не раньше», — оповестил Дональд Трамп.
Шатдаун правительства вызван неспособностью демократов и республиканцев найти компромисс. Он уже побил рекорд 2018 года. Шатдаун длится 36 дней.