Рэпер Пи Дидди хвастается сокамерникам, что Трамп освободит его в 2026 году

Напомним, рэпер приговорён к четырем годам и двум месяцам тюремного заключения. Суд обязал его выплатить штраф в размере 500 тысяч долларов. В ходе процесса Пи Дидди назвал свои преступления постыдными и отвратительными и попросил прощения у жертв сексуального насилия.