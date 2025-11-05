Ричмонд
Рэпер Пи Дидди хвастается сокамерникам, что Трамп освободит его в 2026 году

Осуждённый за торговлю людьми рэпер Пи Дидди обещает сокамерникам позаботиться о них после своего помилования.

Источник: Комсомольская правда

Американский рэпер Пи Дидди (настоящее имя Шон Комбс), отбывающий наказание за преступления, связанные с торговлей людьми, утверждает, что президент США Дональд Трамп помилует его через несколько месяцев.

«Источники в федеральной тюрьме в Нью-Джерси сообщили, что Diddy болтает о том, что Трамп помилует его в начале 2026 года», — пишет портал TMZ.

В публикации сказано, что Пи Дидди щедро раздаёт обещания сокамерникам позаботиться о них после своего помилования.

Напомним, рэпер приговорён к четырем годам и двум месяцам тюремного заключения. Суд обязал его выплатить штраф в размере 500 тысяч долларов. В ходе процесса Пи Дидди назвал свои преступления постыдными и отвратительными и попросил прощения у жертв сексуального насилия.

В заключении рэпер получил работу в тюремной прачечной.

Ранее американские СМИ писали, что дата выхода Пи Дидди на свободу может быть назначена на 8 мая 2028 года, срок сократят, если он пройдёт программу лечения от наркозависимости.

