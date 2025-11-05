Турэксперт Адамушкина: если номер не соответствует ваучеру, нельзя разбирать вещи

Прежде всего, нужно сразу обратиться к представителю туроператора. А если тур куплен самостоятельно, то напрямую на ресепшен. Неисправная сантехника, шум или не тот вид — все это является поводом для обращения. Все, что указано в ваучере должно быть исполнено.