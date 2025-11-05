Турэксперт Адамушкина: если номер не соответствует ваучеру, нельзя разбирать вещи

Турэксперт Олеся Адамушкина дала советы, как действовать, если туриста заселили в номер отеля, который не соответствует описанию.
Прежде всего, нужно сразу обратиться к представителю туроператора. А если тур куплен самостоятельно, то напрямую на ресепшен. Неисправная сантехника, шум или не тот вид — все это является поводом для обращения. Все, что указано в ваучере должно быть исполнено.
— Юридически это называется ненадлежащее исполнение договора. Если тур оформлен через российского туроператора, действует закон «Об основах туристской деятельности» (ФЗ-132). Туроператор отвечает за качество всех услуг в пакете, включая размещение, и обязан устранить недостатки без дополнительных затрат для туриста, — пояснила Адамушкина в беседе с Газета.ru.
Нужно зафиксировать несоответствие, снять фото и видео нарушений. Далее в письменной форме потребовать замены. Если реакции нет, то написать жалобу в туристический отел страны.
Например, в Европе действует Директива 2015/2302 о правах путешественников. Она обязывает отель устранить несоответствие или предоставить замену.
В Турции такие споры решаются через потребительские арбитражные комитеты. А в ОАЭ споры улаживаются через департамент экономики и туризма. В Америке все улаживает менеджер отеля.
Если доказано, что размещение не соответствует ваучеру, то положена замена без доплат. Главное действовать без скандалов и фиксировать все этапы спора.
— Если есть претензии, не распаковывать вещи до решения вопроса. Иметь контакты консульства и Ростуризма, — советует Адамушкина.
