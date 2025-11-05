Ричмонд
В Новосибирске автоэксперт Франк назвал 7 марок авто, которым не грозит утильсбор

Автомобильный эксперт Илья Франк представил свой список моделей, владельцам которых не стоит опасаться утилизационного сбора.

Источник: РИА "Новости"

По мнению эксперта, эти автомобили сохранят свою ценность и ликвидность на рынке в перспективе ближайших лет, даже при ужесточении экологических норм и увеличении утилизационного сбора.

В список вошли как популярные и проверенные временем модели, так и относительно новые игроки на рынке.

1. Volkswagen Jetta.

Классический седан, зарекомендовавший себя надежностью и экономичностью. Благодаря сбалансированным характеристикам, Jetta остается востребованной на вторичном рынке.

2. Toyota Corolla.

Легендарная модель, известная своей долговечностью и неприхотливостью. Corolla традиционно пользуется высоким спросом, что обеспечивает ей стабильную цену.

3. Kia K3.

Современный и стильный седан, предлагающий хорошее соотношение цены и качества. K3 привлекает покупателей своим дизайном и технологичностью.

4. Hyundai Elantra.

Еще один популярный седан, отличающийся комфортом и современным оснащением. Elantra является одним из лидеров продаж в своем сегменте.

5. Honda Vezel.

Компактный кроссовер, сочетающий в себе практичность и экономичность. Vezel пользуется популярностью у городских жителей благодаря своим малым габаритам и маневренности.

6. Audi A3.

Премиальный хэтчбек, предлагающий высокий уровень комфорта и технологий. A3 привлекает покупателей своим престижем и качеством исполнения.

7. Mitsubishi Outlander.

Просторный и надежный кроссовер, подходящий для семейных поездок. Outlander известен своей проходимостью и долговечностью.

«Выбор этих моделей обусловлен их популярностью на рынке, надежностью, доступностью запчастей и хорошей ликвидностью. Владельцам этих автомобилей не стоит опасаться резкого падения цены в случае увеличения утилизационного сбора, поскольку спрос на эти модели останется стабильным», — пояснил Илья Франк в интервью Сиб.фм.

Эксперт рекомендовал при выборе автомобиля учитывать не только его текущую стоимость, но и перспективу сохранения ценности в долгосрочной перспективе.