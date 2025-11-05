Ричмонд
В Пуховичском районе спасатели помогли заблудившимся в лесу грибникам

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе спасатели помогли заблудившимся в лесу грибникам, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Случай произошел сегодня вблизи агрогородка Горелец. Как выяснилось, около 13.00 две женщины и мужчина отправились в лес за грибами, потеряли ориентир и обратились за помощью.

«Работники МЧС поддерживали связь с заблудившимися по мобильному телефону и объяснили им, как отправить свои координаты со смартфона», — пояснили в МЧС.

Благодаря полученной информации спасатели быстро нашли потерявшихся. Медицинская помощь им не потребовалась. -0-