5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе спасатели помогли заблудившимся в лесу грибникам, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Случай произошел сегодня вблизи агрогородка Горелец. Как выяснилось, около 13.00 две женщины и мужчина отправились в лес за грибами, потеряли ориентир и обратились за помощью.
«Работники МЧС поддерживали связь с заблудившимися по мобильному телефону и объяснили им, как отправить свои координаты со смартфона», — пояснили в МЧС.
Благодаря полученной информации спасатели быстро нашли потерявшихся. Медицинская помощь им не потребовалась. -0-