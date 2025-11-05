Землян в ночь на четверг ждет суперлуние

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Полнолуние в ночь на четверг практически совпадёт с прохождением Луной самой близкой к Земле точки её орбиты, произойдёт явление, называемое суперлунием, сообщили в Московском планетарии.
«Суперлуна 2025 года — 5 ноября… Наиболее близкое совпадение фазы полнолуния с перигеем орбиты Луны — явления Суперлуния — произойдет 5 ноября», — говорится в сообщении.
Фаза полнолуния наступит в 16.20 мск среды, а в перигее своей орбиты Луна окажется в 01.30 мск четверга. В этот момент Землю от естественного спутника будут отделять 356 832 километра.
В такие моменты Луна кажется больше, чем обычно. Явление, когда «самая большая» Луна видна в момент полнолуния, в ненаучных кругах называют суперлунием.
Близкое к суперлунию явление произойдет через месяц. Пятого декабря разница между полнолунием и перигеем составит уже 12 часов 8 минут. Кроме того, расстояние от Луны до Земли будет уже 356 961 километр.