Сербия продолжит экспорт боеприпасов, несмотря на риски попадания на Украину

Президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении страны продолжать экспорт боеприпасов, несмотря на предупреждение Службы внешней разведки России о возможном попадании снарядов на Украину. По словам Вучича, экспорт вооружений необходим для выживания сербской экономики.
— Нам нужно кому-то это продать, и мы продадим тому, кому сможем, чтобы заработать немного денег, — заявил сербский лидер на саммите в Брюсселе.
Он также отметил, что, хотя Белград и старается отслеживать, чтобы боеприпасы не попадали в зону боевых действий, «такое время от времени происходит».
Вучич напомнил, что в июне Сербия приостановила экспорт в ответ на претензии Москвы, но теперь вновь намерена продавать боеприпасы, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что России не хотелось бы видеть, как вооружения и боеприпасы, произведенные в братской ей Сербии, использовали бы против российских военнослужащих.
До этого сербский лидер заявил, что он не хочет обладать репутацией «человека, который поставляет боеприпасы воюющим сторонам». Вучич подчеркнул, что Белград придерживается военного нейтралитета, но открыт к сотрудничеству с европейскими войсками.