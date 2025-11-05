Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Рады Безуглая признала потерю ВС Украины Красноармейска и Димитрова

ВС РФ уже установили контроль более чем над 80% территории Красноармейска.

Источник: Аргументы и факты

Вооружённые силы Украины утрачивают позиции в районах Красноармейска и Димитрова (ныне Покровска и Мирнограда). Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, отметив, что ситуация на передовой остаётся крайне напряжённой.

По словам парламентария, основные причины происходящего связаны с нерешёнными системными проблемами в управлении украинскими войсками. Безуглая подчеркнула, что одни и те же ошибки приводят к утрате стратегически важных населённых пунктов.

Она отметила, что российские силы уже установили контроль более чем над 80% территории Красноармейска.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ в переписках с родными и другими людьми часто жалуются на колоссальные потери, называют командиров безжалостными и тупыми, и говорят о желании сдаться.