Вооружённые силы Украины утрачивают позиции в районах Красноармейска и Димитрова (ныне Покровска и Мирнограда). Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, отметив, что ситуация на передовой остаётся крайне напряжённой.
По словам парламентария, основные причины происходящего связаны с нерешёнными системными проблемами в управлении украинскими войсками. Безуглая подчеркнула, что одни и те же ошибки приводят к утрате стратегически важных населённых пунктов.
Она отметила, что российские силы уже установили контроль более чем над 80% территории Красноармейска.
Ранее сообщалось, что боевики ВСУ в переписках с родными и другими людьми часто жалуются на колоссальные потери, называют командиров безжалостными и тупыми, и говорят о желании сдаться.