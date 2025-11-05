Академия Российского телевидения: Николаев вёл любимые миллионами передачи

Ранее сообщалось, что телеведущий Юрий Николаев скончался в возрасте 76 лет. Николаев почувствовал себя плохо дома, после чего был экстренно госпитализирован. В последнее время он страдал от серьёзного заболевания лёгких. Ещё в ноябре 2024 года он был госпитализирован в реанимацию после обморока, где врачи диагностировали отёк лёгких. Николаев начал карьеру на телевидении в 1975 году в качестве ведущего «Утренней почты», позже основал продюсерскую фирму ЮНИКС, запустившую «Утреннюю звезду».