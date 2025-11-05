Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крупнейший пермский отель оштрафовали за неработающую пожарную сигнализацию

Арбитражный суд Пермского края оштрафовал ООО «Пермтурист», управляющее крупнейшей в регионе гостиницей «Урал» на 100 тысяч рублей за неработающую пожарную сигнализацию и нарушения в системе оповещения, выявленные проверкой МЧС. Это следует из материалов суда.

В гостинице «Урал» 405 номеров от эконома до люксов.

Арбитражный суд Пермского края оштрафовал ООО «Пермтурист», управляющее крупнейшей в регионе гостиницей «Урал» на 100 тысяч рублей за неработающую пожарную сигнализацию и нарушения в системе оповещения, выявленные проверкой МЧС. Это следует из материалов суда.

«Проверка МЧС в июле 2025 года выявила факты нарушения требований пожарной безопасности. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании на улице Ленина, 58 была неработоспособной. Спасатели установили, что звуковые сигналы не обеспечивали необходимой громкости, часть оборудования установлена с нарушениями, а проектная документация на противопожарные системы отсутствовала», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на судебные документы.

Представитель гостиницы признал нарушения, сообщив, что большинство из них уже устранено. Суд учел это как смягчающее обстоятельство и штрафовал «Пермтурист» на 100 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что суд отклонил ходатайство МАУК «Пермский городской дворец культуры имени Солдатова» о продлении срока для устранения выявленных недостатков. В июне 2024 года там провели проверку. В ходе нее нашли нарушения требований антитеррористической защищенности и пожарной безопасности.