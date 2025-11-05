Крупнейший пермский отель оштрафовали за неработающую пожарную сигнализацию

«Проверка МЧС в июле 2025 года выявила факты нарушения требований пожарной безопасности. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании на улице Ленина, 58 была неработоспособной. Спасатели установили, что звуковые сигналы не обеспечивали необходимой громкости, часть оборудования установлена с нарушениями, а проектная документация на противопожарные системы отсутствовала», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на судебные документы.