В России впервые отметят День работника суда

Празднование приурочено к дате издания указа императора Петра I «О форме суда» 1723 года. Документ установил порядок рассмотрения дел судами и определил, что гражданские дела и большая часть уголовных дел рассматриваются при непосредственном участии обеих сторон. Кроме того, предусматривались положения о действиях суда по вызову истца или ответчика, а также о праве суда применять к сторонам меры принуждения, например, в виде ареста.