В России впервые отметят День работника суда

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. День работника суда отмечается в среду, это первый год, когда его празднуют в России.
Правительство учредило новый профессиональный праздник в конце октября. Отмечается, что инициатива установления праздничной даты ранее была поддержана президентом РФ Владимиром Путиным, к которому обратился председатель Верховного суда Игорь Краснов.
Празднование приурочено к дате издания указа императора Петра I «О форме суда» 1723 года. Документ установил порядок рассмотрения дел судами и определил, что гражданские дела и большая часть уголовных дел рассматриваются при непосредственном участии обеих сторон. Кроме того, предусматривались положения о действиях суда по вызову истца или ответчика, а также о праве суда применять к сторонам меры принуждения, например, в виде ареста.