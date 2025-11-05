Как провел последние дни Юрий Николаев — накануне близкие уверяли, что все хорошо

4 ноября не стало легендарного телеведущего, актера и народного артиста России Юрия Николаева. Его смерть оказалась полной неожиданностью для всех.
Накануне трагедии появились новости, что телеведущего госпитализировали в московскую больницу, но его супруга Элеонора Николаева опровергла эти сообщения.
— У Юрия Александровича все хорошо. Спасибо. Все прекрасно, — ответила она на звонок aif.ru.
Последние годы у Юрия Николаева были проблемы со здоровьем. Врачи запретили ему курить из-за состояния легких, а в начале 2025 года телеведущий неудачно упал и сломал бедро.
— Самочувствие нормальное. В больнице всегда лежать неприятно, правда? Спасибо, что беспокоитесь — говорил Николаев тогда журналистам.
После операции он несколько дней провел в реанимации, затем предстояла долгая реабилитация. Несмотря на сложности, телеведущий шутил и не терял присутствия духа.
В конце октября его госпитализировали с тяжелой пневмонией и низкой сатурацией крови. Состояние телеведущего стремительно ухудшилось, н скончался в больнице.
— Я знал, что Юра, к сожалению, болеет очень давно. Он очень был мужественный человек, все это переносил очень мужественно и скрывал, старался никому не досаждать, — сказал RT музыкант, композитор, теле- и радиоведущий Сергей Минаев.
Телеведущий не раз отмечал в своих интервью, что именно жене обязан своей карьерой. Был период, когда он злоупотреблял алкоголем и именно Элеонора помогала ему выстоять.
— Жена находила через друзей и увозила пьяного домой. Переживала страшно, плакала — до сих пор корю себя за ее слезы, — но ни разу не сказала грубого слова, — рассказывал телеведущий.
А вот детей у пары не было. Уже во взрослом возрасте артист сожалел, что драгоценное время было упущено, пишет Газета.ru.
— Наша большая беда. Никаких абортов мы не делали, просто пока я пил, Ляля предохранялась, а потом уже не получалось. Пытались как-то исправить это положение, но в те годы у медицины не было таких возможностей, как сейчас, — говорил как-то Юрий Николаев.
Причиной смерти ведущего «Утренней почты» и «Утренней звезды» стал рак. Он несколько лет боролся с недугом.