Как провел последние дни Юрий Николаев — накануне близкие уверяли, что все хорошо

— Наша большая беда. Никаких абортов мы не делали, просто пока я пил, Ляля предохранялась, а потом уже не получалось. Пытались как-то исправить это положение, но в те годы у медицины не было таких возможностей, как сейчас, — говорил как-то Юрий Николаев.