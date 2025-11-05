В Харькове оштрафовали таксиста за отказ говорить с пассажиром на украинском

«В соответствии со статьей 188−52 кодекса Украины Об административных правонарушениях уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская вынесла решение о наложении административного взыскания в виде штрафа (5100 грн) на водителя такси, который в Харькове в грубой форме отказался обслуживать пассажирку на украинском языке», — говорится в сообщении.