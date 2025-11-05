Путин: Выставка «Россия» стала уникальным событием, показавшим достижения страны

Международная выставка-форум «Россия», продемонстрировавшая главные достижения страны в различных сферах, стала уникальным по масштабу и значимости событием. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград.
— Она (выставка — прим. «ВМ») стала настоящим событием для миллионов людей, показала огромную палитру талантов и достижений нашей страны, — отметил глава государства.
Для сохранения наследия выставки в столице создан национальный центр «Россия». Путин выразил благодарность всему коллективу авторов, включая Наталью Виртуозову — генерального директора выставки и нынешнего национального центра, Павла Дорошенко, заместителя генерального директора национального центра, и Алексея Жарича, заместителя начальника управления президента РФ по общественным проектам. Российский лидер отметил, что «благодаря им воплощен в жизнь уникальный по масштабу и значимости проект», передает ТАСС.
В центральном выставочном зале «Манеж» открылась историко-документальная выставка «Великая Победа. Россия — Моя история». Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 4 ноября, посетил ее вместе с президентом России Владимиром Путиным и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.