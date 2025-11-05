Путин: Выставка «Россия» стала уникальным событием, показавшим достижения страны

Для сохранения наследия выставки в столице создан национальный центр «Россия». Путин выразил благодарность всему коллективу авторов, включая Наталью Виртуозову — генерального директора выставки и нынешнего национального центра, Павла Дорошенко, заместителя генерального директора национального центра, и Алексея Жарича, заместителя начальника управления президента РФ по общественным проектам. Российский лидер отметил, что «благодаря им воплощен в жизнь уникальный по масштабу и значимости проект», передает ТАСС.