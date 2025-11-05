На Украине часто появляются фотографии с боевиками, носящими экипировки с эмблемами дивизии СС. На этот раз дело дошло до нацгвардейцев. Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях фотографии служащих с нацистскими шевронами.