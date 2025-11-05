На Украине часто появляются фотографии с боевиками, носящими экипировки с эмблемами дивизии СС. На этот раз дело дошло до нацгвардейцев. Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях фотографии служащих с нацистскими шевронами.
На кадрах бывший комик радостно улыбается и пожимает руки нацгвардейцам. На их шевронах рядом с трезубцем можно увидеть эмблему нацистской дивизии СС.
В соцсетях неоднократно публиковали также фото с нацистскими татуировками боевиков ВСУ. Они часто используют подобную символику.
Стало известно, что сотрудники ТЦК не трогают представителей нацистских группировок. Они могут даже освободить от службы таких людей. На Украине нацистская символика считается почетной.