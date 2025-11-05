Не курьерами и стоматологами едины: Кто в Москве получает 300+ тысяч и больше в 2025 году

Однако «средняя температура по больнице» не отражает реальной картины. В одних профессиях доходы растут в разы быстрее инфляции, в других — почти не меняются. Life.ru собрал последние данные, чтобы показать, кто на самом деле получает самые высокие зарплаты в столице и как изменилась оплата труда москвичей за последние пять лет.