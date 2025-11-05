Проекты КРТ преобразят Владивосток

— Мы создаем целую среду для жизни. Проект рассчитан на более чем 2 тысячи жителей, которые с первого дня получат в шаговой доступности детский сад, школу начальных классов и безопасные надземные переходы через ул. Шилкинская. Также будет построен многоуровневый паркинг для жителей и гостей Нагорного парка. Важный акцент — на озеленении: свыше 20% территории займут парковые зоны и зеленые коридоры, которые органично свяжут новый квартал с существующими рекреационными пространствами, в частности с Нагорным парком.