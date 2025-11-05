Проекты КРТ преобразят Владивосток

Два пилотных проекта будут реализованы во Владивостоке на улицах Тунгусская-Тюменская и Юмашева.
В отличие от точечной застройки, новый механизм предполагает создание полноценных микрорайонов с современным жильем, социальными объектами и комфортной средой. О том, что ждет горожан, в интервью рассказал главный архитектор Приморского края Антон Глушков.
— В чем принципиальная разница между КРТ и привычной точечной застройкой?
— Ключевое отличие — в системном подходе и контроле. КРТ — это не просто возведение домов. Инвестор ведет застройку под жестким государственным контролем, гарантируя качество строительства и благоустройства. Результат — прогнозируемый и комплексный: с момента заселения жители получают не только новые квартиры, но и полностью функционирующую инфраструктуру: детские сады, школы, транспортные развязки и инженерные сети.
— Расскажите о первых проектах на улицах Тунгусская-Тюменская. Что они из себя представляют?
— Эти проекты — наглядный пример нового подхода. Возьмем улицу Тюменская: здесь мы благоустроим семь многоквартирных домов, где более 200 человек до сих пор живут в условиях, далеких от комфортных, с уличными туалетами и постоянным риском аварий. КРТ кардинально изменит их жизнь.
— А что конкретно появится на Тунгусской?
— Мы создаем целую среду для жизни. Проект рассчитан на более чем 2 тысячи жителей, которые с первого дня получат в шаговой доступности детский сад, школу начальных классов и безопасные надземные переходы через ул. Шилкинская. Также будет построен многоуровневый паркинг для жителей и гостей Нагорного парка. Важный акцент — на озеленении: свыше 20% территории займут парковые зоны и зеленые коридоры, которые органично свяжут новый квартал с существующими рекреационными пространствами, в частности с Нагорным парком.
— Какие преобразования ждут территорию на улице Юмашева?
— Здесь мы кардинально преобразим зону трамвайного кольца. Запланирована замена рельс и модернизация всех остановочных комплексов. Вместо стихийных торговых палаток появится современный фермерский рынок с качественными санитарными условиями. Кроме того, проект включает благоустройство прилегающей территории у входа в парк Минного городка, создав там новую комфортную общественную зону.
— КРТ полностью заменит точечную застройку?
— Эти два пилотных проекта — наш показательный пример. Они наглядно демонстрируют, что КРТ — это механизм, позволяющий создавать комплексную среду «под ключ». Инфраструктура появляется одновременно с жильем, и все работы по благоустройству прилегающих территорий финансируются инвестором. Люди заселяются и сразу могут пользоваться всеми благами, не ожидая годами появления школы или парка.
— Что получат горожане в итоге?
— В итоге мы уходим от «голой застройки» к созданию полноценных, современных кварталов 21 века. Жители получают не просто стены, а готовую, продуманную среду для жизни с парками, социальными объектами и развитой транспортной сетью. Это качественно новый стандарт городского развития.
— Можно ли сказать, что эти проекты интегрированы в городское пространство, а не изолированы от него?
— Безусловно. Мы создаем открытые пространства, которые напрямую связываются с окружающими парковыми зонами и жилыми районами, создавая единый, удобный и экологичный каркас города.