Грушко: Россия начнет диалог с США по РСМД после переговоров по стабильности

Переговоры по контролю над вооружениями между Россией и США находятся в затруднительном положении. Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США не предоставили содержательного ответа на российские предложения по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), хотя Москва выдвинула конкретные инициативы по стратегической стабильности. При этом администрация президента России положительно восприняла намерение главы США Дональда Трампа продлить действие договора, однако конкретный прогресс в диалоге пока отсутствует.