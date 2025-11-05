Захарова выразила соболезнования по поводу смерти телеведущего Юрия Николаева

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова выразила соболезнования родным и близким артиста и телеведущего Юрия Николаева.
«Глубочайшие соболезнования. Светлая память», — написала дипломат в Telegram-канале.
Напомним, народный артист Российской Федерации, телеведущий Юрий Николаев скончался в возрасте 76 лет. О смерти Николаева стало известно во вторник 4 ноября.
Накануне он был экстренно доставлен в одну из московских клиник. Артисту стало плохо дома, врачи приняли решение о срочной госпитализации.
Позже появилась информация о том, что причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание, с которым он боролся несколько последних лет.
