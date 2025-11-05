ЛДПР предложит ужесточить правила приема иностранцев в российские колледжи

«Получается, что, когда своим не хватает бюджетных мест, на них еще претендуют приезжие подростки, родители которых, как и они сами, ничего не сделали для развития нашей страны. Более того, многие дети мигрантов плохо владеют русским языком, что затрудняет учебный процесс и мешает нашим студентам и преподавателям. ЛДПР предлагает если и допускать к поступлению в образовательные учреждения СПО иностранцев, то только тех, кто подтвердил законность пребывания в нашей стране, кто успешно прошел тестирование на знание русского языка, приемлемого для профтехобразования, и то только в том случае, если на эти бюджетные места не претендуют граждане России», — заключил он.