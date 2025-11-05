Юрист рассказала о новой схеме телефонных мошенников

«Во время телефонного разговора потенциальной жертве обмана сообщают о неучтённых налогах или ошибках в декларациях, для упразднения якобы имеющихся ошибок в налоговой документации убеждают доверчивых граждан зайти в личный кабинет в “Мой налог” на “Госуслугах” посмотреть запрос от налоговой инспекции. Установив, что запроса нет и не было, потерпевшему будет предложено сопоставить данные портала налоговой службы с “Госуслугами”, для чего мошенники предложат ввести пароль из СМС», — сказала Браун.