«Известия»: мигранты-наркоторговцы остались в России после отсидки

Так, например, бывший наркоторговец по имени Махсатулло был замечен в Москве. Он работает в такси, отмечает издание. Махсатулло не пошел на сделку со следствием в отличие от других участников героинового картеля. По данным источников, иностранцы смогли избежать депортации, поскольку использовали схему по получению российского гражданства. Есть так называемые «решалы», которые устраивают браки с гражданками РФ. В результате бывшие преступники легализуются в столичном регионе, пишет газета. По такому же сценарию, в РФ сумели остаться выходцы из этнической группировки из Молдавии.