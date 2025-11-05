В Одессе закрыли клуб «Палладиум» из-за русской музыки

Глава Одесской ОВА Олег Кипер распорядился закрыть клуб «Палладиум». В заведении звучала музыка на русском языке, что вызвало проверку на соответствие украинским законам о государственном языке и культурной деятельности во время военного положения, написал Кипер в соцсетях.