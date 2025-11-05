Кандагарские яблоки и гранаты из Афганистана появятся на российских прилавках

Российские магазины вскоре пополнятся кандагарскими яблоками вслед за крупной партией гранатов, поставленных из южного афганского региона.
Официальный представитель верховного лидера Афганистана назвал это событие «радостным» и «хорошим и плодотворным шагом», который позволит афганским садоводам найти новый рынок сбыта для своей продукции.
В Россию уже экспортировано 50 тонн местных яблок, упакованных по международным стандартам, через контрольно-пропускной пункт Торгунди в провинции Герат, передает РИА Новости.
Поставки мяса крупного рогатого скота из Индии в Россию в июле этого года выросли в 33 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году — с 640 тысяч долларов до 21,2 миллиона. При этом всего за семь месяцев индийские продажи достигли 62,8 миллиона долларов.
По итогам 2024 года Россия стала крупнейшим импортером основных неэнергетических товаров из Азербайджана. Наибольшие объемы экспорта пришлись на изделия из пластика, томаты и фрукты — эти категории возглавили структуру азербайджанского экспорта вне рамок топливно-энергетического сектора.