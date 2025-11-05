Кандагарские яблоки и гранаты из Афганистана появятся на российских прилавках

Поставки мяса крупного рогатого скота из Индии в Россию в июле этого года выросли в 33 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году — с 640 тысяч долларов до 21,2 миллиона. При этом всего за семь месяцев индийские продажи достигли 62,8 миллиона долларов.