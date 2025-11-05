В Госдуме напомнили россиянам о штрафах за зимнюю резину

За плохую зимнюю резину тоже можно получить штраф.
Владельцы автомобилей рискуют получить штрафы в случае, если остаточная глубина протектора зимней резины не достигает 4 миллиметров, а также при одновременной установке летних и зимних покрышек на единую ось транспортного средства. Об этом сообщил политик Павел Федяев, занимающий должность первого зампреда комитета Госдумы по вопросам транспорта и развития транспортной инфраструктуры, представляющий фракцию «Единая Россия».
«Не забывайте и о техническом состоянии шин. Инспектор имеет право оштрафовать вас, если глубина протектора зимних шин составляет менее 4 мм, или на одну ось установлены шины разного типа, например, зимняя и летняя», — сообщил политик ТАСС.
Парламентарий подчеркнул, что нормативы, предъявляемые к автомобильным шинам, зафиксированы в утвержденном правительством Российской Федерации перечне технических неисправностей и эксплуатационных условий, при наличии которых использование транспортных средств находится под запретом. Нарушение требований влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей, отметил депутат.