Ушел из жизни ведущий телепередач, любимых миллионами зрителей: что известно о кончине Юрия Николаева

Во вторник, 4 ноября, ушел из жизни известный телеведущий и народный артист России Юрий Николаев. Ему было 76 лет. Телепрограммы, которые вел Юрий Николаев, были любимы миллионами зрителей. Об этом оповестили в Telegram-канале Академии Российского телевидения.
Юрий Николаев был ведущим популярных и долгоиграющих передач «Утренняя почта», «В наше время» и «Достояние республики». В Академии Российского телевидения артиста справедливо назвали «корифеем» отечественного телевидения.
Ведущий окончил ГИТИС по специальности «Актер театра и кино». Он играл в Театре имени А. С. Пушкина, а позже стал вести телевизионные программы. С 1998-го года Юрий Николаев является народным артистом России. Он посвятил телевидению значительную часть жизни.
«Юрий Александрович Николаев был членом Академии Российского телевидения с 2007 года. Он начинал как актер театра и кино. Однако известен зрителям по телепередачам “Утренняя почта”, созданной им “Утренней звезде”, “Достояние республики” и многим другим. Эти программы были не просто рейтинговыми, а по-настоящему любимыми передачами миллионов зрителей», — сказано в сообщении.
В Академии Российского телевидения выразили глубокую скорбь. Члены Академии принесли свои соболезнования в связи с кончиной телеведущего.
Юрий Николаев при жизни рассказывал, что переписал загородный дом на племянников. Он жил не слишком богато, а потому владел всего двумя объектами недвижимости. Загородный дом Юрия Николаева находится на Истре. Он купил участок еще в начале 80-х. За прошедшие годы ведущий выстроил настоящую фамильную усадьбу. Средняя стоимость похожих домов рядом — от 20 миллионов рублей.
Юрий Николаев пользовался огромной популярностью не только среди взрослых, но и среди молодежи. Он вспоминал, как семнадцатилетняя поклонница заваливала его письмами, а потом появилась у дверей его квартиры с чемоданом. Юрий Николаев был долгие годы женат на Элеоноре Гравис. Они познакомились, когда девушке было 14 лет. На свадьбе, состоявшейся в 1975 году, он пообещал ей одно: скучно не будет.