Ушел из жизни ведущий телепередач, любимых миллионами зрителей: что известно о кончине Юрия Николаева

Юрий Николаев пользовался огромной популярностью не только среди взрослых, но и среди молодежи. Он вспоминал, как семнадцатилетняя поклонница заваливала его письмами, а потом появилась у дверей его квартиры с чемоданом. Юрий Николаев был долгие годы женат на Элеоноре Гравис. Они познакомились, когда девушке было 14 лет. На свадьбе, состоявшейся в 1975 году, он пообещал ей одно: скучно не будет.