Ж/д переходы на Киевской и Мальцевской во Владивостоке восстановлены

Как подтвердили представители Дальневосточной транспортной прокуратуры, начальнику Владивостокской дистанции пути Дальневосточной дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД» в 2023 году поступило представление о необходимости проведения работ, однако должных мер предпринято не было, поэтому Приморский транспортный прокурор обратился в суд. Решением Ленинского районного суда города Владивостока, оставленным без изменений апелляционным определением Приморского краевого суда, на ОАО «РЖД» возложена обязанность в течение 12 месяцев с момента вступления решения в силу восстановить целостность лестничного схода в пределах полосы отвода железной дороги.