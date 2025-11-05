Ж/д переходы на Киевской и Мальцевской во Владивостоке восстановлены

Пешеходные переходы через железнодорожные пути во Владивостоке были приведены в нормативное состояние после вмешательства Приморской транспортной прокуратуры. В ходе проверки органами прокуратуры выявлено, что переход в районе улицы Киевской находился в неудовлетворительном состоянии, лестничный сход и пешеходный настил требовали срочного ремонта.
Как подтвердили представители Дальневосточной транспортной прокуратуры, начальнику Владивостокской дистанции пути Дальневосточной дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД» в 2023 году поступило представление о необходимости проведения работ, однако должных мер предпринято не было, поэтому Приморский транспортный прокурор обратился в суд. Решением Ленинского районного суда города Владивостока, оставленным без изменений апелляционным определением Приморского краевого суда, на ОАО «РЖД» возложена обязанность в течение 12 месяцев с момента вступления решения в силу восстановить целостность лестничного схода в пределах полосы отвода железной дороги.
В результате прокурорского вмешательства пешеходный переход был полностью отремонтирован, для повышения безопасности граждан предусмотрена установка автоматической пешеходной сигнализации.
В районе остановочного пункта Мальцевская организован другой пешеходный переход, предназначенный для прохода к автобусной остановке «Калина Молл» рядом с одноимённым торговым центром. Данный объект не относится к полосе отвода железной дороги и не находится на балансе ОАО «РЖД»; ремонт лестничного схода был выполнен администрацией Владивостока в рамках плановых работ.
Вместе с тем, ОАО «РЖД» не обеспечило плавное сопряжение лестничной конструкции с платформой, что стало предметом представления прокурора начальнику Владивостокской дистанции пути Дальневосточной дирекции инфраструктуры. По результатам рассмотрения были проведены дополнительные ремонтные работы, обеспечившие сопряжение лестницы с платформой и восстановление настила.