Путин: «Посейдон» и «Буревестник» имеют историческое значение для народа РФ

Разработка стратегической крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерным двигателем «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон» имеет историческое значение для российского народа. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время церемонии награждения разработчиков систем вооружения.
— Хочу поблагодарить вас и все научные, производственные, трудовые коллективы, а это десятки тысяч людей, которые участвовали в создании этого мощного, эффективного, уникального оружия. Результат, которого вы добились, имеет без преувеличения историческое значение для нашего народа, — цитирует главу государства РИА Новости.
В ходе мероприятия Путин также заявил, что новейший российский комплекс «Буревестник» превзошел по дальности полета все существующие в мире ракетные системы. Путин добавил, что «Буревестник», как и новый подводный аппарат «Посейдон», производят только из российских комплектующих. При этом на базе ядерной установки ракеты уже разрабатывают новые поколения вооружений.
После успешных испытаний подводного аппарата «Посейдон» 29 октября Владимир Путин заявил, что подобных технологий в мире не существует и они вряд ли появятся в ближайшее время. Кроме того, способов перехватить его тоже нет.