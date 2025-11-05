Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США умер влиятельный политик Дик Чейни

В возрасте 84-х лет скончался американский политик Дик Чейни.

Источник: Комсомольская правда

В США на 85-м году жизни скончался вице-президент страны Дик Чейни. Его называли самым влиятельным политиком современности. Дик Чейни умер от хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, пишет The New York Times.

Так, политик прославился, заняв должность 46-го вице-президента США. Он придерживался консервативных взглядов. Политика критиковали свои же однопартийцы за чрезмерно резкую критику в адрес властей.

Известно, что Дик Чейни называл американского лидера Дональда Трампа «трусом». Он считал, что нынешний глава Белого дома будет нести угрозу для Соединенных Штатов.

Тем временем в России скончался известный телеведущий Юрий Николаев. Ему было 76 лет. Юрий Николаев был ведущим долгоиграющих передач «Утренняя почта», «В наше время» и других программ.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше