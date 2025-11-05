В США умер влиятельный политик Дик Чейни

В США на 85-м году жизни скончался вице-президент страны Дик Чейни. Его называли самым влиятельным политиком современности. Дик Чейни умер от хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, пишет The New York Times.
Так, политик прославился, заняв должность 46-го вице-президента США. Он придерживался консервативных взглядов. Политика критиковали свои же однопартийцы за чрезмерно резкую критику в адрес властей.
Известно, что Дик Чейни называл американского лидера Дональда Трампа «трусом». Он считал, что нынешний глава Белого дома будет нести угрозу для Соединенных Штатов.
Тем временем в России скончался известный телеведущий Юрий Николаев. Ему было 76 лет. Юрий Николаев был ведущим долгоиграющих передач «Утренняя почта», «В наше время» и других программ.