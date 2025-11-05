Ричмонд
Лебеди Алматы переехали в зимние вольеры, а рыбы остались на зимовку в прудах

В Алматы лебеди из прудов главного ботанического сада перемещены в зимние помещения, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По информации ботанического сада Алматы на их странице в Instagram, рыбы прудов остаются в воде на зимовку. Так практиковали и в предыдущие годы. В холодный период они становятся менее активными, впадая в состояние, близкое к спячке.

«Для поддержания необходимого уровня кислорода в прудах будет работать система постоянной аэрации», — говорится в сообщении.

Сотрудники сада отмечают, что заботятся обо всех питомцах, создавая комфортные условия для их содержания в любое время года.

«Пожелаем нашим лебедям и другим обитателям легкой зимовки!» — подчеркнули в пресс-службе ботанического сада.

Вечером 4 ноября в Алматы пошел снег. Все коммунальные службы города работают в усиленном режиме.