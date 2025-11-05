В России предложили ужесточить наказание за самовыгул собак

Под самовыгулом понимается любая ситуация, при которой хозяин не осуществляет контроль над животным, независимо от того, находится ли оно в его поле зрения. Формально, если собака отпущена с поводка за пределами специально отведённой для выгула зоны, это уже считается утратой контроля.