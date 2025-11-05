В России предложили ужесточить наказание за самовыгул собак

В ГД предлагают существенно ужесточить административную ответственность за выгул собак без контроля владельца. Инициатива предполагает увеличение штрафов до 50 тысяч рублей для физических лиц, поскольку существующие санкции признаны недостаточно эффективными, сообщает ТАСС.
Согласно действующему законодательству, владелец обязан контролировать своё животное в любое время и в любом месте, что автоматически запрещает так называемый самовыгул. Норма подразумевает, что крупные собаки должны находиться на поводке, а для потенциально опасных пород обязательным является и ношение намордника. Мелких животных разрешается выгуливать на руках или в специальных переносках. Регионы наделены правом вводить дополнительные требования к содержанию питомцев.
Под самовыгулом понимается любая ситуация, при которой хозяин не осуществляет контроль над животным, независимо от того, находится ли оно в его поле зрения. Формально, если собака отпущена с поводка за пределами специально отведённой для выгула зоны, это уже считается утратой контроля.
В настоящее время за нарушение этих правил владельцам грозит административный штраф в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей. Новая инициатива предлагает повысить его до 50 тысяч рублей для граждан и до 500 тысяч рублей — для юридических лиц.
Ранее россиян предупредили о штрафах за прогрев двигателя во дворе.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.