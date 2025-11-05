Над Орлом прогремели как минимум три взрыва, работают расчёты ПВО

Очевидцы сообщили о серии из как минимум трёх мощных взрывов, прогремевших в разных районах города около 20 минут назад. По их словам, в небе наблюдались яркие вспышки, а от грохота в зданиях затряслись стены. Предварительной причиной инцидента называют работу систем ПВО по воздушным целям. На данный момент официальной информации о происшествии не поступало.