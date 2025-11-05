Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Орлом прогремели как минимум три взрыва, работают расчёты ПВО

Над Орлом прогремела серия взрывов. Очевидцы сообщают о вспышках в небе, пишет SHOT.

Источник: Life.ru

Очевидцы сообщили о серии из как минимум трёх мощных взрывов, прогремевших в разных районах города около 20 минут назад. По их словам, в небе наблюдались яркие вспышки, а от грохота в зданиях затряслись стены. Предварительной причиной инцидента называют работу систем ПВО по воздушным целям. На данный момент официальной информации о происшествии не поступало.

За прошедшие сутки российские системы ПВО успешно уничтожили три управляемые авиабомбы и 204 беспилотника самолётного типа, принадлежащие ВСУ. Минобороны также отчиталось о перехвате за последние 24 часа одного реактивного снаряда HIMARS американского производства, который использовали Вооружённые силы Украины.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.