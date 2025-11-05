В России хотят ужесточить прием иностранцев в колледжи: что с них планируют требовать

Парламентарии предложили также обязать иностранцев предоставлять документы, подтверждающие законность их пребывания на территории страны. По мнению авторов проекта, не сдавших тестирование на знание русского языка абитуриентов нельзя допускать до освоения учебных программ.
«Предлагается установить, что при приеме на обучение по программам среднего профессионального образования (СПО) по очной форме обучения иностранные граждане представляют документы, подтверждающие законность их нахождения на территории РФ, а прием иностранных граждан на обучение по программам СПО, реализуемым на базе основного общего образования, осуществляется при условии успешного прохождения ими тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения указанной образовательной программы», — говорится в тексте пояснительной записки.
