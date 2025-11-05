Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России хотят ужесточить прием иностранцев в колледжи: что с них планируют требовать

В Госдуме хотят проверять иностранных абитуриентов на знание русского языка.

Источник: Комсомольская правда

Желающие поступить в российские колледжи иностранцы могут столкнуться с трудностями. В РФ для граждан, прибывающих из-за рубежа, планируется ввести тестирование на знание русского языка. С такой инициативой обратились депутаты Госдумы от ЛДПР, цитирует РИА Новости.

Парламентарии предложили также обязать иностранцев предоставлять документы, подтверждающие законность их пребывания на территории страны. По мнению авторов проекта, не сдавших тестирование на знание русского языка абитуриентов нельзя допускать до освоения учебных программ.

«Предлагается установить, что при приеме на обучение по программам среднего профессионального образования (СПО) по очной форме обучения иностранные граждане представляют документы, подтверждающие законность их нахождения на территории РФ, а прием иностранных граждан на обучение по программам СПО, реализуемым на базе основного общего образования, осуществляется при условии успешного прохождения ими тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения указанной образовательной программы», — говорится в тексте пояснительной записки.

В преддверии Нового года россиян предостерегли от ложных ожиданий. Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов призвал жителей не рассчитывать на скидки перед праздниками.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше