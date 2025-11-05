Россияне имеют право на перерасчет за некачественную воду, заявил эксперт

«Как к депутату и члену профильного комитета Госдумы, ко мне часто поступают жалобы от граждан на недостаточную температуру горячей воды в их квартирах. Централизованное горячее водоснабжение — одна из самых дорогих коммунальных услуг, поэтому низкая температура воды из “горячего” крана — это и некомфортно, и накладно. Температура подаваемой в жилые дома воды регламентируется нормами СанПиНа и в точке подачи должна быть на уровне 65−70 градусов. Если данные нормы не выдерживаются, нужно обратиться в свою управляющую компанию (УК) с письменным заявлением, чтобы зафиксировать факт нарушения и потребовать проведения замеров и перерасчета», — сказал Кошелев.