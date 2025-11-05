Ричмонд
В Госдуме напомнили автолюбителям о штрафах за лысую зимнюю резину

Россиянам грозит штраф, если глубина протектора зимних шин меньше 4 мм.

Источник: Комсомольская правда

Российские автовладельцы могут быть оштрафованы за ненадлежащее состояние зимних шин. Об этом напомнил первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

«Не забывайте и о техническом состоянии шин. Инспектор имеет право оштрафовать вас, если глубина протектора зимних шин составляет менее 4 мм, или на одну ось установлены шины разного типа, например, зимняя и летняя», — сказал эксперт ТАСС.

Штраф может составить 500 рублей, добавил Федяев.

Ранее российским автовладельцам напомнили о штрафе за «самозахват» парковки во дворе, он может составить до 5000 рублей.

В каких случаях автомобилисты могут получить штраф за молчание, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем в России хотят защитить автовладельцев от незаконных штрафов. Как это предполагается сделать, читайте здесь на KP.RU.