В Госдуме напомнили автолюбителям о штрафах за лысую зимнюю резину

Российские автовладельцы могут быть оштрафованы за ненадлежащее состояние зимних шин. Об этом напомнил первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.
«Не забывайте и о техническом состоянии шин. Инспектор имеет право оштрафовать вас, если глубина протектора зимних шин составляет менее 4 мм, или на одну ось установлены шины разного типа, например, зимняя и летняя», — сказал эксперт ТАСС.
Штраф может составить 500 рублей, добавил Федяев.
Ранее российским автовладельцам напомнили о штрафе за «самозахват» парковки во дворе, он может составить до 5000 рублей.
