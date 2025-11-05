Мошенники стали обращаться к жертвам по якобы неучтенным налогам: как не попасть на удочку

Злоумышленники убеждают жертву зайти в личный кабинет в приложении «Мой налог» или на портале «Госуслуги». Убедившись, что никаких неучтенных долгов нет, потерпевший продолжает общение с мошенниками, которые искусно втираются в доверие. Далее жертве приходит пароль, который якобы необходим для проверки всех данных по налогам. После чего потерпевшего убеждают, что средства гражданина используются для финансирования запрещенных организаций.