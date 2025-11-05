Мошенники стали обращаться к жертвам по якобы неучтенным налогам: как не попасть на удочку

Телефонные мошенники придумали схему с якобы неучтенными налогами граждан. Они звонят жертвам, представляясь налоговыми инспекторами. Об этом сообщила юрист Елена Браун, пишет РИА Новости.
Злоумышленники убеждают жертву зайти в личный кабинет в приложении «Мой налог» или на портале «Госуслуги». Убедившись, что никаких неучтенных долгов нет, потерпевший продолжает общение с мошенниками, которые искусно втираются в доверие. Далее жертве приходит пароль, который якобы необходим для проверки всех данных по налогам. После чего потерпевшего убеждают, что средства гражданина используются для финансирования запрещенных организаций.
«Налоговая инспекция не общается (с бизнесом и обычными гражданами) посредством мессенджеров и телефонных звонков», — предупредила Елена Браун.
В УБК МВД рассказали, что нужно сделать, чтобы защититься от киберпреступников. Так, во-первых, нельзя «действовать с ходу». Во-вторых, важно выбрать «один канал доверия».