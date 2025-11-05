В Новосибирске политик Кожемякин снова объявил голодовку

Ранее в прессе появлялись сообщения о кадровых перестановках в руководстве регионального отделения партии. Утверждалось, что Кожемякин был отстранен от должности председателя отделения. В свою очередь, он считает эту смену власти незаконной и продолжает подписываться как председатель Совета регионального отделения партии.