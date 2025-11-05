В Новосибирске политик Кожемякин снова объявил голодовку

Эдуард Кожемякин, известный новосибирский политик, объявил о начале бессрочной голодовки. Информацию об этом решении он распространил среди журналистов. Протестная акция начинается 5 ноября 2025 года.
Основанием для такого шага послужил конфликт внутри новосибирского отделения «Партии пенсионеров». Кожемякин, который в течение последних пяти лет занимал пост главы регионального отделения, настаивает на том, чтобы депутат Законодательного собрания Александр Аверкин сложил с себя депутатские полномочия и передал мандат Алексею Прокудину.
По мнению Кожемякина, именно Прокудин, как руководитель «Новой бумажной компании», наряду с другими активистами, оказал значительную поддержку партии в ходе избирательной кампании, что позволило ей получить два депутатских мандата.
В своем обращении Кожемякин также поздравил жителей России с Днём народного единства, подчеркнув важность этого праздника для сплочения многонационального народа страны. Однако сразу после праздничных торжеств он намерен начать голодовку, требуя «восстановления справедливости».
Ранее в прессе появлялись сообщения о кадровых перестановках в руководстве регионального отделения партии. Утверждалось, что Кожемякин был отстранен от должности председателя отделения. В свою очередь, он считает эту смену власти незаконной и продолжает подписываться как председатель Совета регионального отделения партии.
Для Кожемякина это не первая акция голодовки. В 2023 году он подобным образом выражал протест, требуя повышения пенсионных выплат, детских пособий и минимального размера оплаты труда.