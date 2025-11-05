Ричмонд
В Госдуме назвали максимальную сумму оплаты больничного в день

Говырин: максимальная сумма оплаты больничного составляет 5700 рублей в день.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности составляет около 5700 рублей в день, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»).

«Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности на сегодняшний день составляет 5673 рубля в день. Эта величина определяется исходя из предельных баз для начисления страховых взносов за два предыдущих года. За 2023 год база составляла около 1,9 миллиона рублей, за 2024-й — около 2,2 миллиона рублей. Их сумма делится на 730 календарных дней, что и даёт итоговую цифру», — сказал Говырин.

Депутат отметил, что размер компенсации зависит от страхового стажа: при стаже свыше восьми лет выплачивается 100% среднего заработка, от пяти до восьми лет — 80%, от шести месяцев до пяти лет — 60%.

«Если человек работает менее полугода, расчёт производится исходя из федерального МРОТ, который с начала 2025 года установлен на уровне 22440 рублей. При этом пособие не может быть меньше 723,87 рубля в день, даже если средний заработок работника оказался ниже», — подчеркнул он.

По его словам, выплаты за первые три дня болезни осуществляет работодатель, остальные дни компенсирует Социальный фонд России.

«Рост пособий связан с обновлёнными параметрами страховых взносов и индексацией минимального размера оплаты труда, что повлияло и на расчёт социальных выплат по всей стране», — добавил Говырин.

