Теплый фронт принесет в Пермский край дожди и мокрый снег

Напряженная погодная ситуация в Пермском крае сохраняется на протяжении осени. Если в конце октября в регионе прогнозировались туман и осадки при температуре от минус 4 до плюс 7 градусов, то на начало ноября метеорологи ожидают более продолжительного периода неустойчивой погоды с постепенным переходом к холодному сезону.