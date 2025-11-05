Ричмонд
Омская область будет сотрудничать с Президентской академией

В Омске состоялась рабочая встреча губернатора Омской области Виталия Хоценко и ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Алексея Комиссарова.

Стороны обсудили новые совместные проекты и подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает партнерство в сфере подготовки специалистов для органов государственной власти и местного самоуправления, а также повышение квалификации управленцев и поддержку профессиональной адаптации участников специальной военной операции.

Глава региона считает, что государственный вуз по праву называют главной кузницей управленческих кадров страны. Все, кто выходят из его стен, востребованы и успешны в разных сферах деятельности.

В ходе визита губернатор представил ректору нового директора Омского филиала Президентской академии — Ольгу Боровскую. Филиал действует с 2017 года и готовит специалистов для экономики и государственного управления.