Омская область будет сотрудничать с Президентской академией

Стороны обсудили новые совместные проекты и подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает партнерство в сфере подготовки специалистов для органов государственной власти и местного самоуправления, а также повышение квалификации управленцев и поддержку профессиональной адаптации участников специальной военной операции.