Омская область будет сотрудничать с Президентской академией

Стороны обсудили новые совместные проекты и подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает партнерство в сфере подготовки специалистов для органов государственной власти и местного самоуправления, а также повышение квалификации управленцев и поддержку профессиональной адаптации участников специальной военной операции.
Глава региона считает, что государственный вуз по праву называют главной кузницей управленческих кадров страны. Все, кто выходят из его стен, востребованы и успешны в разных сферах деятельности.
В ходе визита губернатор представил ректору нового директора Омского филиала Президентской академии — Ольгу Боровскую. Филиал действует с 2017 года и готовит специалистов для экономики и государственного управления.