Омская область идет на рекорд в строительстве жилья

Стабильный рост в сфере возведения жилья Омская область демонстрирует восемь лет подряд. Задача на 2025-й — превысить рекордную отметку в 900 тысяч «квадратов» и двигаться дальше. Основания для этого есть. По словам губернатора Виталия Хоценко, в настоящее время в регионе с участием как местных застройщиков, так и компаний федерального уровня реализуется десять масштабных проектов общим объемом более 2,3 миллиона квадратных метров. Возведение социальных объектов одновременно с жильем стало концепцией, по которой развиваются новые микрорайоны Омска.