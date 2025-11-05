Омская область идет на рекорд в строительстве жилья

Этим опытом глава региона поделился на сессии «Платформа будущего: 100 проектов России. Строительство», прошедшей под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.
Стабильный рост в сфере возведения жилья Омская область демонстрирует восемь лет подряд. Задача на 2025-й — превысить рекордную отметку в 900 тысяч «квадратов» и двигаться дальше. Основания для этого есть. По словам губернатора Виталия Хоценко, в настоящее время в регионе с участием как местных застройщиков, так и компаний федерального уровня реализуется десять масштабных проектов общим объемом более 2,3 миллиона квадратных метров. Возведение социальных объектов одновременно с жильем стало концепцией, по которой развиваются новые микрорайоны Омска.
— Инвесторы безвозмездно передают региону или муниципалитетам до семи процентов возведенных площадей, а также строят социальные объекты. В соответствии с соглашениями, в обозримой перспективе в регионе появятся пять новых школ, пятнадцать детсадов и четыре совмещенных образовательных учреждения. Застройщики также благоустраивают прилегающие территории, возводят парки и участвуют в формировании современной городской среды, — пояснил Виталий Хоценко.
Процесс социального строительства уже идет. В частности, современный детский сад на 350 мест возводят на Левобережье в микрорайоне Зеленая Река. Весной 2028 года объект передадут городу.
-Трехэтажное здание (с техническим четвертым этажом) общей площадью 6,2 тысячи квадратных метров рассчитано на восемнадцать детских групп. Здесь будут созданы музыкальные, танцевальные пространства, спортзал, бассейн, творческие мастерские, а также медпункт и пищеблок. Для удобства маломобильных групп запустят два лифта. Во дворе оборудуют детскую площадку с мини-скалодромом и другими активностями, — пояснили в министерстве строительства и архитектуры Омской области.
Строители также заложили фундамент и приступили к кладке стен новой современной школы на 1 122 места, расположенной в шаговой доступности в новом микрорайоне Ясная Поляна. По плану, уже через два года в ней прозвенит первый звонок. Проект, предполагающий возведение двух-четырехэтажных корпусов, с территорией, оборудованной спортплощадками и малыми архитектурными формами, выглядит впечатляюще.
Эстетике строительства уделяется особое внимание. По инициативе губернатора в этом году создан Архитектурно-градостроительный совет Омской области. Задача экспертов — работая в плотном тандеме с застройщиками, способствовать воплощению качественных, комфортных и красивых проектов, органично вписывающихся в городскую среду.
Берега рек свяжут два новых моста.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал зампреду правительства РФ Марату Хуснуллину о ходе реализации двух важных для региона инфраструктурных проектов.
Первый связан со стартом строительства автомобильной дороги федерального значения — Северного обхода города Омска. Речь идет о 66-километровой четырехполосной трассе с двумя новыми мостами через Иртыш и Омь, девятнадцатью путепроводами и шестью площадками отдыха.
Проект призван кардинально изменить транспортное сообщение региона и вывести грузовые потоки за черту города. Он связан с модернизацией федеральной автомагистрали М-12 «Восток» и реализацией концепции межконтинентальных транспортных маршрутов «Европа — Азия».
Еще одна тема диалога — продолжение благоустройства набережной Тухачевского в Омске на участке от улицы Фрунзе до улицы Таубе. Этот проект является частью масштабного преобразования прибрежной зоны отдыха горожан.
Восстановлены права 300 обманутых дольщиков.
В Омской области активизирована работа по восстановлению прав граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Эту тему губернатор региона обсудил на встрече с генеральным директором Фонда развития территорий Василием Купызиным.
— В этом году удалось восстановить права более трехсот омичей, обманутых застройщиками, — подчеркнул Виталий Хоценко. — В скором времени планируем завершить строительство и ввести в эксплуатацию проблемные дома еще для почти пятисот участников долевого строительства.
По словам главы региона, эффективно решать задачи в данной сфере помогает плотное и конструктивное сотрудничество с фондом. И совместная работа будет продолжена.
Сироты стали новоселами.
В Омской области выдали очередные комплекты ключей от нового жилья. В квартиры заселилось более восьмидесяти сирот. В текущем году собственное жилье обрели 499 омичей, оставшихся без попечения родителей. «До конца года ключи получат еще пятьдесят человек», — пообещал глава региона Виталий Хоценко.
Власти подчеркивают, что региональный жилищный центр, приобретая квартиры, имеет дело только с надежными застройщиками. С начала года с ними заключено 130 контрактов на покупку новых квартир, и тринадцати сиротам уже вручили ключи в новом микрорайоне Зеленая Река. В ноябре новоселье в доме на улице Чередовой справят еще семнадцать человек.
Одноэтажные дома на два или четыре хозяина с приусадебными участками предоставляются сельским сиротам с правом последующего оформления в собственность. Площадь жилья на одного получателя составляет не менее 33 квадратных метров.
В решении квартирного вопроса участвуют и крупные застройщики. Например, федеральный девелопер «Эталон» в прошлом году выделил сиротам 38 квартир, а в этом тринадцать квартир получили сироты — участники СВО.
Студенты — участники крупнейших строек.
На специальной сессии форума «Платформа будущего: 100 проектов России» омский губернатор поделился опытом региона в подготовке кадров и поддержке студенческих отрядов.
Молодые омичи строили олимпийские объекты в Сочи, космодром Восточный, продолжение БАМа. В этом году подключились к федеральной программе «Звезда Оби» в ХМАО. В Омске реконструировали дом для переселенцев из аварийного жилья. Восстанавливали пострадавшие от наводнения села. Сейчас задействованы в капитальном ремонте спортивно-концертного комплекса имени Виктора Блинова. На очереди — Северный обход Омска.
Глава региона также анонсировал на форуме создание подростковых трудовых отрядов не только в Омске, но и в каждом муниципальном районе.
Окружат теплом.
В Омской области модернизируют котельные. Региону выделено около 155 миллионов рублей на строительство новых котельных в Усть-Ишимском районе. Решение принято по итогам рабочей поездки в регион председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Средства будут направлены на создание пяти современных блочно-модульных котельных в деревне Ашеваны, селах Большая Тебендя, Слободчики, Усть-Ишим и поселке Кайсы.