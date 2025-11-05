В Калачинске открылся первый спорткомплекс с ледовой ареной

Сомневаться в этом не приходится. Пропускная способность нового спортивного центра — более 1,3 тысячи человек в сутки. А ледовая арена соответствует всем требованиям всероссийских соревнований по хоккею, шорт-треку, керлингу и фигурному катанию. И, конечно же, будет открыта не только для мастеров, но и для любителей массового катания.