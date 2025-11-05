Ричмонд
В Калачинске открылся первый спорткомплекс с ледовой ареной

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной «Сибиряк» укрепит статус Калачинского района как одного из самых спортивных в регионе. На его территории расположено более ста профильных объектов, и более половины жителей регулярно занимаются физкультурой и спортом.

Источник: Аргументы и факты

— Уверен, с появлением нового комплекса их будет еще больше. Это прекрасный подарок жителям района. Комплекс станет одним из любимых мест проведения семейного досуга и активного отдыха, — отметил глава региона Виталий Хоценко на открытии стадиона.

Сомневаться в этом не приходится. Пропускная способность нового спортивного центра — более 1,3 тысячи человек в сутки. А ледовая арена соответствует всем требованиям всероссийских соревнований по хоккею, шорт-треку, керлингу и фигурному катанию. И, конечно же, будет открыта не только для мастеров, но и для любителей массового катания.

На льду арены «Сибиряк» уже состоялся первый матч между хоккейными командами Калачинского и Горьковского районов Омской области. А губернатор и глава района в честь новоселья произвели символическое вбрасывание шайбы.