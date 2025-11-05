Главный финансовый документ Омска сформирован без дефицита

— Впервые за последние минимум тринадцать лет бюджет сформирован без дефицита. Согласно проекту, доходы городской казны в следующем году составят 40 миллиардов 389 миллионов рублей. Расходы — столько же, — подчеркнула директор департамента финансов мэрии Омска Ольга Илютикова.
Публичные слушания главного финансового документа всегда вызывают повышенный интерес общественности, депутатов, представителей городских структур. Специалисты готовят документ в течение года, стараясь точно расставить приоритеты, учесть все нюансы, в том числе обращения омичей.
В сравнении с первоначальным бюджетом текущего года доходы городской казны вырастут на два миллиарда рублей. Большую их часть составят налоговые поступления в объеме 19,3 миллиарда рублей. Плюс безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов, а также от инфраструктурного сбора на реконструкцию и строительство объектов социальной сферы (18,1 миллиарда). Неналоговые доходы (от использования имущества, оказания платных услуг и прочие) запланированы в объеме три миллиарда рублей.
Несмотря на непростую экономическую ситуацию, бюджет-2026 сохранит социальную направленность. Цена вопроса — 26 миллиардов рублей.
— В проекте в полном объеме предусмотрены средства на первоочередные расходы, в том числе на выплату зарплаты работникам бюджетной сферы с учетом повышения МРОТ, которое произойдет с 1 января 2026 года. В соответствии с майскими указами президента, заложены средства на зарплату педагогам учреждений дополнительного образования и культуры, — сообщила Ольга Илютикова.
Самая большая доля расходов социальной направленности — 22,9 миллиарда рублей — пойдет в сферу образования. Такая сумма потребуется для оплаты труда учителей, содержания и ремонта школ, детских садов, учреждений дополнительного образования, а также питания детей. На физкультуру и спорт планируется потратить 1,3 миллиарда руб-лей. На культуру — 1,2 миллиарда, соцполитику — 674 миллиона рублей.
Продолжится в 2026-м масштабное обновление улиц и магистралей. Дорожные расходы запланированы в объеме 4,7 миллиарда рублей, из них 3,2 миллиарда перечислит бюджет города, остальное — региональная и федеральная казна. Деньги пойдут не только на содержание и ремонт дорог и мостов, но и на покупку дорожной техники, а также на обеспечение мер безопасности. В планах — окончание капремонта моста имени 60-летия ВЛКСМ. Плюс обновление тротуаров, подъездных путей к школам и детским садам, благоустройство территории ИЖС.
На сферу транспорта в 2026 году потратят 2,5 миллиарда рублей, а на ЖКХ, включая благоустройство города, — 2,4 миллиарда.
Значительная часть расходов — 4,3 миллиарда рублей — запланирована в рамках реализации мероприятий по трем нацпроектам: «Семья», «Инфраструктура для жизни», «Молодежь и дети».
В рамках адресной инвестпрограммы, которая является неотъемлемой частью бюджета, заложены средства на 78 объектов — 48 переходящих и 30 новых. Речь идет о софинансировании строительства трех детсадов: на улице Завертяева, проспекте Мира и в микрорайоне Амурский. Деньги также пойдут на прокладку водопроводов по улице Маргелова и в микрорайоне Новоалександровский, на разработку проекта реконструкции ливневой канализации по улице Масленникова.
Планируется и реконструкция троллейбусного депо в Левобережье. Полностью за счет города будет построено 58 линий наружного освещения. Также на условиях софинансирования из вышестоящих бюджетов будут реализованы планы по строительству дорог на улицах Добровольского, Малиновского, в ЖК «Амурский» и двух дорог в новом микрорайоне Зеленая Река.
Отдельная строка в проекте бюджета — исполнение судебных решений. В перечне первоочередных задач — переселение омичей из аварийного жилья, капремонт домов, охрана школ, исполнение предписаний МЧС, ликвидация несанкционированных свалок. На эти цели будет выделено 1,1 миллиарда рублей.
Администрация города уже направила проект бюджета-2026 в Омский городской Совет. Публичные слушания намечены на 7 ноября. Принять участие в них может каждый житель города.
— Взгляд со стороны всегда полезен. Это возможность для любого гражданина внести в планы по развитию Омска свои предложения, — подчеркнула Ольга Илютикова.
Окончательный вариант бюджета депутаты Омского горсовета утвердят в декабре.
Кстати.
В этом году Омск носит статус «Молодежной столицы России». В этой связи состоялось рекордное число различных событий — форумов, фестивалей, конференций. Только в рамках реализации нового проекта «Пешеходный Любинский» организовано более двухсот мероприятий с участием сотен артистов. А общее количество их посетителей превысило один миллион человек, в их числе — немало гостей города. Специалисты рассчитывают, что новый туристический налог, который с этого года будут платить гостиницы, сможет пополнить казну на 32 миллиона рублей.