Главный финансовый документ Омска сформирован без дефицита

В этом году Омск носит статус «Молодежной столицы России». В этой связи состоялось рекордное число различных событий — форумов, фестивалей, конференций. Только в рамках реализации нового проекта «Пешеходный Любинский» организовано более двухсот мероприятий с участием сотен артистов. А общее количество их посетителей превысило один миллион человек, в их числе — немало гостей города. Специалисты рассчитывают, что новый туристический налог, который с этого года будут платить гостиницы, сможет пополнить казну на 32 миллиона рублей.